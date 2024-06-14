★未使用★NEW ニンテンドー 3DS ホワイト＋アクセサリーセット

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NintendoNEWニンテンドー3DSホワイト【メーカー生産終了】①Newニンテンドー3DSKTR-001ホワイト②Newニンテンドー3DSアクセサリーセット③ACアダプター3点セットとなります。新品未使用（通電していません。）数年前に購入しましたが、諸事情により使用せず暗所に保管していました。アクセサリーセットはフィルムタッチペンカードケースクリーニングクロスとなります。トラブル防止、すり替え防止のために返品は御遠慮させて頂いております。color:WHITEゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo