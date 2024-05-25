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箱のみ スーパーファミコン HAGANE 鋼 ハドソン
商品番号 O51167520619
商品名

箱のみ スーパーファミコン HAGANE 鋼 ハドソン
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 13,807 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外箱のみです。ソフト、プラケース、説明書はありません。状態は良好です。付属のチラシ、ハガキ、注意書きはあります。書き込みや破れはありません。
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