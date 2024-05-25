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ENHYPEN ラキドロ ソンフン ジェイク4枚
商品番号 B70049212294
商品名

ENHYPEN ラキドロ ソンフン ジェイク4枚
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ENHYPENラキドロ4枚セットpowerstationラッキードローソンフン　ジェイクDIMENSION:ANSWERMANIFESTO:DAY1即購入OK⭕お取り置き不可❌値下げ交渉不可❌バラ売りOK️⭕️☆海外製の為、素人保管、初期の傷等に神経質な方は御遠慮くださいませ。☆ラキドロは、ローラを通過して出てくるため、傷が入りやすい特性がありもます。表面にある顔のキズやかなり目立つ大きい傷がある場合は事前にお知らせしますが、初期の傷等の返品はお断りしております。☆発送方法☆メルカリ便で発送させ頂きます。
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