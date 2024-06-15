3D 蝶 しおり メタルフェザー レディース メンズ本　ギフト

◎この商品は即購入大歓迎です！◎24時間以内に発送を心掛けています！未使用ですが、自宅保管品のためご理解がある方のみご購入下さい。※箱から出して発送させて頂く可能性がございます。-----------------------------------【高水準素材】:Konrisaのしおりは合金製で、美しいペンダント。耐摩耗性、環境健康、色あせしません。【しおりのサイズ】:羽根の長さ:11.5x2.3cm、チェーンの長さ10cm。【優美なデザイン】:フェザー形状、シルバーメッキペンダント、美しい蝶と永遠の花、鮮やかなイメージ、ジュエリーの装飾に最適。【良い選択】:丈夫なページ挿入で、お気に入りの小説をつかむことができるので、このメタルブックマークは読書をより楽しくします。手作りのクラフト段ボール箱に入れてお届けします。すべての学習愛好家に最適です。【幅広い用途】:学生、学習愛好家、作家、読書家などに最適なギフトです。友人や親戚にも贈ることができます。しおり、ウェディングギフト、お土産、ビジネスギフトDIY加工プロジェクトに最適。3D蝶しおりメタルフェザーしおりレディースメンズガールズボーイズキッズギフト本恋人読書しおりかわいいシルバーしおり☆30-37



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