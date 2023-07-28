戦前の丸善洋品目録「流行新相 」4冊セット

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流行新相第一巻第三号1937年5月25日発行表紙写真松山虔三第一巻第四号1937年6月25日発行表紙写真鈴木八郎第二巻第四号1938年3月25日発行表紙写真吉田裕彦 寄稿硲伊之助第二巻第六号1938年5月25日表紙写真山村鷹生丸善の洋物部が、取り扱い洋品の宣伝用冊子として、戦前に毎月発行していた目録『流行新相』を４冊セットで。表紙の写真や寄稿する面々も豪華で、丸善という企業が当時の昭和モダンの一翼を担う存在であったことが伺えます。中綴じのホッチキスが外れた箇所、保管のために開けたと思われるパンチ穴があります。また、表紙に剥がし跡が付いた号があります(飛行機が表紙の号)。きつい折れや書き込みや欠損はありません。発行から80年以上を経ていることを思えば、概ね良い状態だと思います。#丸善#流行新相#モダニズム#写真集#アート#美術#デザイン#インテリア