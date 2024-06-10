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NewJeans x CARIN コラボルックブック - 日本未入荷
商品番号 B80760119568
商品名

NewJeans x CARIN コラボルックブック - 日本未入荷
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この出品は、NewJeansとCARINがコラボレーションした韓国限定のルックブックです。全30ページの美しいデザインとスタイリングが特徴です。CARINは日本に店舗がないため、このアイテムは日本では非常に希少で、入手が難しいです。そのため、このルックブックはファッション愛好家にとって非常に貴重なアイテムとなるでしょう。ご注意として、この商品は海外製品であり、使用に伴うスレや擦れなどがあるかもしれません。これは韓国限定商品のため、この機会をお見逃しなく！
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