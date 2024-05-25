任天堂 ファミリーコンピュータ、スーパーマリオブラザーズカセットセット

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商品詳細
❌即購入不可❌❌バラ売り不可❌購入前には必ずプロフィールをお読み頂き、購入希望のコメントをお願いいたします。購入希望コメントで内容に同意したとみなします。任天堂ファミリーコンピュータとスーパーマリオブラザーズのカセットのセットです。本体、ACアダプタなど動作未確認のためジャンクと致します。自宅保管しておりました。古いものなので、劣化、スレ傷等ございます。その他詳しいことは分かりません。写真にてご判断下さい。検ファミコンクラシックニンテンドーNintendoマリオルイージピーチ姫クッパノコノコキノピオヨッシー昭和昭和レトロ高橋名人ゲームカセットRFスイッチVHF端子アンテナコンピュータークリスマスプレゼントお歳暮
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