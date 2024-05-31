革命機ヴァルヴレイヴ DVD　全12巻セット

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☆この度は当商品をご覧頂き誠にありがとうございます。商品詳細は下記をご覧下さい。フォロワー様限定で割引を実施しております。詳細はプロフィールをご確認下さい。★★★他の商品は下記よりご覧頂けます★★★#TAKA_商品一覧#TAKA_アニメ◆商品名※新品ケース 革命機ヴァルヴレイヴDVD 全12巻セット※写真の様な6枚入りの新品ケースに交換させて頂いております。通常のトールケースに比べ1/5程に圧縮されてますのでスペースもとらず保管に最適です！◆状態レンタルアップ品になりますので自宅での確認は出来ておりますが再生環境の違いにより状況が異なる場合が御座います。またディスク、ジャケットに管理シール等が貼ってある箇所が御座います、多少のキズ、色褪せがある事が御座います。商品はレンタル品ですので一律やや傷や汚れありの状態としておりますが綺麗なものも御座います。上記をご理解の上、ご購入お願い致します。◆梱包方法簡易的な防水包装をし、クッション材使用ケースもしくはネコポス箱にて梱包致します。◆発送方法主に匿名発送対応のゆうゆうメルカリ便らくらくメルカリ便のどちらかの方法での対応となります。ご注文翌日の発送を心掛けますが外出する事が御座いますのでお時間を頂く場合が御座いますのでご了承ください。