過去問題で学ぶQC検定1級 2冊セット

過去問題で学ぶQC検定1級2017・2018年度版と2018・2019年度版の2冊セットです。どちらも中古品のため使用感があります。鉛筆での書き込みは全て消したつもりですが、残ってたらごめんなさい。あくまでも中古品ですので、神経質な方は購入ご遠慮ください。商品はゆうパケットポストにて発送いたします。＊コメント、購入前には必ずプロフィールをご確認下さい。#仁科健#仁科_健#QC検定過去問題解説委員会#本



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