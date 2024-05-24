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過去問題で学ぶQC検定1級 2冊セット
商品番号 N99854110616
商品名

過去問題で学ぶQC検定1級 2冊セット
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

過去問題で学ぶQC検定1級2017・2018年度版と2018・2019年度版の2冊セットです。どちらも中古品のため使用感があります。鉛筆での書き込みは全て消したつもりですが、残ってたらごめんなさい。あくまでも中古品ですので、神経質な方は購入ご遠慮ください。商品はゆうパケットポストにて発送いたします。＊コメント、購入前には必ずプロフィールをご確認下さい。#仁科健#仁科_健#QC検定過去問題解説委員会#本
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