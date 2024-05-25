プレイステーション5

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商品詳細
付属品全て付いております。性能も全く問題ないのですが、1箇所だけ傷というか目立つところがあります。最後の写真見ていただければ分かりますがネジの部分が変形しています(\u003e\u003c)ネジ自体は硬貨を使えばきちんと使えます！後は目立つ傷は一切ないです。
http://narcologia.ru/goods/flight588928.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation938424.html
http://narcologia.ru/goods/preference896338.html
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