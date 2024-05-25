ニンテンドー 64 クリアレッド

NINTENDO64クリアレッドです未使用品です外箱経年劣化あります(画像1-3)本体・コントローラーは購入時と比較すると色味が変わってきている気がします(画像7,8)上記により状態評価を下げています詳細は画像にてご確認ください本体コントローラーACアダプタ取り扱い説明書---AVケーブルは付属しません梱包用ダンボールはリサイクル品を使用しますのであらかじめご了承ください#任天堂#Nintendo#ニンテンドー



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