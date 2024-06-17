RAZER Kitsune 新品未開封

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。RAZERストアで予約購入しましたが、不要になったため出品しました。レシートと保証書、購入時付属のRAZERのトートバッグをお付けします。--------------▶送料無料▶即購入OK--------------新品未開封RAZER｜レイザー:レバーレスコントローラーKitsuneRZ06-05020100-R3A1[USB/Windows/18ボタン]緩衝材で梱包してダンボールで発送予定です。--------------高精度のクワッドムーブメントボタンのレイアウトRazerリニア薄型オプティカルスイッチスリムで携帯性に優れた形状ケーブルロックとロックスイッチ取り外し可能なアルミ製トッププレートUSBType-AtoCケーブルシステム要件PS5またはPC(Windows)サイズ：296mmx210mmx19.2mm重量：815gパンクワークショップヒットボックスアケコンレバーレスコントローラーevoストリートファイター6streetfighter6
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