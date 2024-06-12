WIIU プレミアムセット+桃鉄2010セット

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商品詳細
動作確認済みですセット内容wiiu本体(32GBプレミアムホワイト)ゲームパッド(スティックに黄ばみありです)本体、ゲームパッド充電器(本体充電器のみ別途中古で購入したもので2枚目のように補強ありです)桃鉄2010(wiiソフトです)質問など気軽にどうぞ！！ゲーム機本体種類:WiiUポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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