ビッグバンドビート　ミッキーぬいぐるみ　特大

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商品詳細
ご覧くださいありがとうございます。プロフィールの確認をお願いいたします。ビッグバンドビート ミッキーぬいぐるみ 一番大きいサイズになります。タグはそのままです。値段だけ切ってのかもしれません。飾っていました。持ち歩きはしておりません。５年以上前の物ですので多少の色褪せはあるかもです。中古品であることにご理解ある方のみお願いいたします。値下げ不可簡易包装での発送です
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