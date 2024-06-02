屋総兵衛影始末【決定版全12巻】

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雄飛 古着屋総兵衛影始末 第七巻』｜感想・レビュー - 読書メーター 雄飛 古着屋総兵衛影始末 第七巻』｜感想・レビュー - 読書メーター



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「古着屋総兵衛影始末【決定版全12巻】」佐伯泰英定価:￥6601.死闘・表向きは古着商大黒屋、裏は徳川の隠れ旗本として、徳川家危難の際には身命を捨てて闘え―家康は死の間際、初代総兵衛に命じた。元禄十四年、密命から八十五年、六代目総兵衛は奉公人のそめ、義兄の繁三郎の不審死を知る。遺体には椿の花が添えられていた。それは何者かによる大黒屋殱滅の宣言であった。神君下賜の名刀葵典太が閃光を放つ傑作時代小説シリーズ疾風怒涛の第一巻。2.異心・赤穂浪士を斬れ。“影”からの指令に総兵衛は苦悩する。喧嘩両成敗の原則に反する幕閣の命に義はあるのか。一方、狂犬の如く大黒屋に復讐心を燃やす隆円寺真悟は、柳生連也斎の庶子宗秋を首領に戴く剣客軍団を大和柳生に興した。軍団は徐々に東海道を下る。極秘裏に策動する浪士、迎え撃つ吉良・上杉家、陰日向に絡んでいく大黒屋…。祖伝夢想流の剛剣に義は在りや。明鏡止水の第二巻。3.抹殺・大目付本庄伊豆守家の神君家康公下賜の家宝が忽然と消えた。相談を受けた総兵衛は、伊豆守失脚を狙った陰謀と見抜く。一方、何者かによって総兵衛の愛する幼馴染みの千鶴が凌辱の上、惨殺された。千鶴は総兵衛の子を身篭もっていたのだ。憤怒の鬼と化した総兵衛の復讐が始まる。やがて、“影”との全面戦争へと事態は急展開していく…。手に汗握る傑作時代小説、怨徹骨髄の第三巻。4.停止・名優団十郎が殺された。この日、総兵衛は彼の相談を受けるはずだったのだ。一方、鳶沢村の駿府丸が乗組員・積み荷ともども消えた。さらに、総兵衛と笠蔵は北町奉行所に新物販売の廉で捕らえられ、大黒屋は商停止の沙汰を受ける。総兵衛への拷問は苛烈を極めた。一番番頭の信之助を中心に、鳶沢一族は総力を挙げ難敵に挑むが…。瀕死の総兵衛を救出できるのか。絶体絶命の第四巻。5.熱風・突如伊勢詣でが流行しはじめた。大黒屋小僧の丹五郎、恵三、栄吉の三人も抜け参りで店から消えた。一方、総兵衛の手に渡るはずの神君拝領の鈴が届かなかった。「栄吉が持ち出したのか?」鳶沢一族の存亡を賭けて総兵衛は作次郎、稲平を伴い東海道を西上する。集団参宮をあおる黒幕は誰なのか。狙いはどこにあるのか。やがて栄吉は神憑り…。6.朱印7.雄飛8.知略9.難破10.交趾11.帰還#佐伯泰英#佐伯_泰英#本#日本文学／小説・物語