男闘呼組　5-2 再確認

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商品詳細
男闘呼組 5-2再確認状態は、ケース両面に擦り傷が少々入ってます。CDの方は、目立った擦り傷などは有りません、綺麗な状態です。歌詞カードもヨレや、色褪せなども無く綺麗な状態です。丁寧に保管していたので、年数から考えるとかなり良い状態です。素人保管になり、中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。写真をご確認頂きご検討下さい、また、返品、クレーム対応はしておりません。再生確認済み、問題無く聴けます。※即購入ok値引き不可
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