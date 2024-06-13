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配信機材セット　AG03 AT2020
商品番号 U36475105548
商品名

配信機材セット　AG03 AT2020
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 12,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日特別価格！！•YAMAHAAG03•audio-technicaAT2020•SONYヘッドホン•マイクスタンド•ポップガード•マイクケーブル配信に必要な機材セットです。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも中古品のためご理解いただける方のみでお願いします。マイクとミキサーは箱あり。動作は問題ありません。几帳面な方はご遠慮ください。返品も受け付けません。セット売りのみです。マイクの箱のみ別で保管しており、シミがありますがマイクには特に問題はないのでご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。#YAMAHA#AG03#audiotechnica#AT2020#SONY#ヘッドホン#マイクスタンド#ポップガード#マイクケーブル種類···その他
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