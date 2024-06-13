ファイナルファンタジーXⅢ エンゲージペンダント リング セラ・ファンロン

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、ご購入をお待ちしています。【商品の説明】商品名:スクウェアエニックス ファイナルファンタジー13セラ・ファンロン エンゲージペンダント リングサイズ:約W20㎜×H76㎜×D20㎜チェーン:約50㎜リングサイズ:7号素材:シルバー925、キュービックジルコニア【商品の状態】使用状況:長期保管品 目立つような汚れや傷はないと思いますが、細かなスレはあるのと箱にダメージが見られます。箱はダメージが大きいので品物を梱包するための付属品としてお考えください。時間が経過するとシルバー特有の黒ずみ変色が出てくる可能性はございます。ご注意・神経質な方や完品をお求めになられる方は、ご購入をお控えください。・商品は二次流通品ということをご理解願います。・二次流通品のため、購入場所、購入時期、その他詳細は分かりかねます。・パソコンやスマホによっては、実際の色と多少異なる場合があります。・商品の状態については、画像にてご判断ください。・弊社では、商品の交換、お値引き、修理費等の負担、代替品の用意はしておりません。中古品のため、全て一点物であることをご理解お願いします。【その他】レターパックプラスにて発送いたします。