Epiphone レスポール カスタム セットネック ギグバック 付き

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カラー···エボニーブラックシリーズ···LesPaulcustomタイプ···ブラックビューティーボディタイプ···ソリッドはじめに、値下げ、取り置き、専用には対応しておりません。説明文を良く読み責任を持ってご購入ください他にもギターなどたくさん出品しております。#アイランドギターで検索してみて下さい発送と、直接引き取りにも対応いたします。こちらは神戸東灘区です。(その場合1700円値引きします)事前にその旨をお知らせください他サイトでも出品中の為ご購入の際は一声かけ返信をお待ちください。こちらからの返答（在庫確認）を待たずに購入されますとお取引をキャンセルさせていただく場合がありますのでご了承くださいギブソン直系ブランドとして、多くのプレイヤーから支持されている人気ブランド”Epiphone”によるレスポールカスタム。エボニーブラックカラーはレスポールカスタム王道のブラックビューティーと称される至宝の一品です。ゴールドパーツと相まって趣きのある一本です。おまけとしてクッション性に富んだギグバック(汚れあり)をお付けします。ネックピローは付属しません弦は交換してません。基本的なスペックは細身のスリムテーパーネック、ゴールドパーツ、クローズドタイプ・ハムバッカー、ヴィンテージ風バインディングを採用し、高出力なPUの出音は粘りと艶やをあわせ持つ伸びやかなレスポールサウンドに仕上がっています。経年による気にならないシミやキズ、薄汚れなどあると思いますが、演奏に支障を来たすような醜い割れ、傷はありません。電気系統も良好です初心者の方でも弾きやすいようにセッティングしてありますので到着後すぐ使用できます。（弦交換、チューニングはご自身でおねがいします）【ネックコンディション】良好【トラスロッド】両方向に余裕あり【フレット残り】8-9割程度残り【12F上の弦高】6弦側：約1,7mm【重さ】3.8Kgケースの上からダンボールで梱包して発送致します。#epiphone#レスポール#レスポールカスタム#ブラックビューティー#ブラック#エピフォン#lespaul#エボニーブラック#ぼっち·ざ·ろっく#ぼざろ#ぼざろギター#アイランドギター#sherpaxjr