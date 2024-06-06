ニンテンドー2DSクリアレッド ジャンク品

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「ニンテンドー2DSクリアレッド」任天堂箱やタッチペンが欠品。初期化済みなのでポケットモンスター赤はダウンロードされていません。充電器、4GBSDカードは付属します。ボタン等に異常はありませんが、本体には全体的な使用感、かすり傷があり、画面が一時的ではあるものの定期的に暗くなってしまったり、充電の接触がかなり悪いなど等の故障がございますので、ジャンク品として見ていただけると助かります。備考初出品なので不備があったら、申し訳ございません。プチプチ等に包んで配送する予定です。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo2DS#Nintendo_2DS#2DS