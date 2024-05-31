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商品詳細
※週末限定で値下げしました。DIRENGREYのLIVE作品を5タイトルセットで出品します。個別の写真は出品リストから各タイトルごとにご確認ください。(バラ売りも対応しています。)自宅保管品ですので、ご理解の上で購入をお願いします。他にもDIRENGREY関連の商品を出品しており、まとめ買い希望等のコメント頂ければ対応いたします。「TOUR05ItWithersandWithers〈初回生産限定盤・DVD3枚組〉」定価:￥7800「UROBOROS-withtheproofinthenameofliving...-ATNIPPONBUDOKAN〈初回生産限定盤・DVD3枚組+CD〉」定価:￥10000「TOUR2011AGEQUODAGISVOL.1EUROPE\u0026JAPAN〈初回生産限定盤・DVD3枚組〉」定価:￥8381「TOUR2011AGEQUODAGISVOL.2[U.S.\u0026JAPAN]〈初回生産限定盤・DVD3枚組〉」定価:￥8381「TOUR12-13INSITU-TABULARASA〈初回生産限定盤・DVD3枚組〉」定価:￥8381#DIRENGREY#DIR_EN_GREY#CD・DVD
http://narcologia.ru/goods/Taipei316671.html
http://narcologia.ru/goods/unusable871974.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless62959.html
DIR EN GREY ライブDVD 5枚セット
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