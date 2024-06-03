DJ SMASH DJスマッシュ/A NEW TYPE OF JAZZ 限定品

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ANEWTYPEOFJAZZ限定品DJSMASHDJスマッシュ90年代の初期、インストのヒップホップ・トラックの可能性を追求し、現在のブレイクビーツの真の先駆者/オリジネーターと言える存在のDJSmashで御なじみ。またアナログは、今も中古市場で高値をつける\"NewBreed\"やDJSmash監修の「FatJazzyGrooves」シリーズ音源。廃盤の人気CD諸作品がデッドストックでなかなか出回らないものだと思います。アバンギャルドJAZZフレーズの音処理(DUB含む)とブレイクのアンサンブルは今聴いても、この先永遠に刺激的です。JAZZhiphopヒップホップビート