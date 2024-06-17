牧野植物図鑑続編　初版　NHKドラマ　らんまん

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商品詳細
概ね傷などは少ないです本棚で保管しておいたので外箱の背の部分に日焼けがありますその他中の索引部分の紙質が違うため若干のヤケなどが発生していますそちらはお写真で確認できます（写真6番）図鑑の部分は綺麗です
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate866448.html
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