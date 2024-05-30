創価学会　本セット②　池田大作　名誉　会長

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商品詳細
月光の城大道を歩む 私の人生記録Ⅱ 創立７０周年記念の押し印あり新たなる世紀を拓く 押し印あり法華経の智慧 ①④⑤⑥２１世紀の創価の正義 ③民衆こそ王者御書の世界 ① ③創立７５周年記念の押し印あり（③だけ）世界の指導者と語るやさしい法律相談歌集 友舞二十一世紀と人生を語る ①２冊 １つは創価栄光の押し印あり もう冊日付の押し印のみ青春対話勝利への指針虹の調べ※本棚にずっと置いてあったので埃もついてるかもしれません。※長期保管の為キズ、汚れ、日焼け等があるかもしれませんが神経質な方は購入されないようにお願い致します。
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