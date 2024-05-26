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Harry Potter ハリーポッター　洋書　イラストレーション　ハードカバー
商品番号 E20179631245
商品名

Harry Potter ハリーポッター　洋書　イラストレーション　ハードカバー
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HarryPotterIllustratedHarryPotterandtheSorcerer'sStoneアメリカで購入約1、5キロあり　かなりしっかりとしたハードカバーブックですイラストレーションもすごく綺麗で、眺めただけで本棚に置いてありました。インテリアとして　コレクションとして最適です保管に伴い　多少のカバーのスレ等はありますハリーポッター好きにはたまらないかとちょっと迷ってますが　ハリーポッター大好きな方おりましたらお譲りしようと現在考えております。日本で手に入りますか？ハリーポッターマニア限定品海外品洋書イラスト英語教育バイリンガルキャラクターグッズファングッズ
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