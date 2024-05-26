Harry Potter ハリーポッター　洋書　イラストレーション　ハードカバー

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HarryPotterIllustratedHarryPotterandtheSorcerer'sStoneアメリカで購入約1、5キロあり かなりしっかりとしたハードカバーブックですイラストレーションもすごく綺麗で、眺めただけで本棚に置いてありました。インテリアとして コレクションとして最適です保管に伴い 多少のカバーのスレ等はありますハリーポッター好きにはたまらないかとちょっと迷ってますが ハリーポッター大好きな方おりましたらお譲りしようと現在考えております。日本で手に入りますか？ハリーポッターマニア限定品海外品洋書イラスト英語教育バイリンガルキャラクターグッズファングッズ