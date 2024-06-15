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WiiU 本体 付属品セット ソフト７個 コントローラー５個 美品 動作品取説有
商品番号 D81922040703
商品名

WiiU 本体 付属品セット ソフト７個 コントローラー５個 美品 動作品取説有
ブランド名 ウィーユー
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①WiiU本体付属品セット元箱有り(画像の物)②コントローラー５個カバー有り③ヌンチャク１個④取説などソフト７個①スプラトゥーン②大乱闘スマッシュブラザーズ③スーパーマリオ3Dワールド④コールオブデューティゴースト⑤レゴシティアンダーカバー⑥スナイパーエリートV2⑦ニンテンドーランド問題なく動作いたします。子供が使用しなくなり、箱に入れてクローゼットに保管していた物で、状態はかなり良い(美品)です。
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