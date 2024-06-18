TWICE CANDYBONG ∞ ペンライト トレカ9枚セット

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商品詳細
TWICECANDYBONG∞ペンライト即購入◎、値下げ×お譲りいただきましたが、使用しなかったため出品します。新品未使用ですが、開封済みとなります。液漏れ防止のため、電池を抜いてお送りいたします。素人保存のため神経質な方はご遠慮ください。#TWICE#ペンライト#CANDYBONG∞
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