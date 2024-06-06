ロックマンエグゼ5チームオブカーネル改造カード付きガイドブックバリューパック

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商品詳細
値下げバラ売りしませんゲームボーイアドバンス用ゲームソフトロックマンエグゼ5チームオブカーネル改造カード付きガイドブックバリューパック内容外箱+改造カードプロト1枚+特別編集ガイドブック+ロックマンエグゼ5カセット箱説あり状態外箱、カードの状態は普通ゲームソフトの箱説明書は美品この状態ではなかなか見ないと思いますクエクエゲーム出品#クエクエゲーム#限定版#携帯ゲーム#ロックマン#エグゼ#カプコン#レアゲーム#レアカード#ガイドブック#美品#攻略本#チップ#ニンテンドー#任天堂#ゲームボーイ#アドバンス#GBAゲーム#非売品
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