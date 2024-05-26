西部開拓史〈2枚組〉 ジョン・フォード ヘンリー・ハサウェイ Blu-ray

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「西部開拓史('62米)〈2枚組〉」ヘンリー・フォンダ/キャロル・ベイカー/ヘンリー・ハサウェイ/ジョン・フォード/ジョージ・マーシャル定価:￥5,980シネラマ劇場の興奮が再び!アカデミー賞3部門に輝いた、大パノラマ作品がブルーレイになって登場!本編、全てデジタル・リマスター\u0026ドルビーデジタル5.1ch音声!豪華キャスト、名監督たちが夢の競演!史上最大のウエスタン大作!!Disc1には、最新の技術によって、スクリーンの繋ぎ目を除去、ホームスクリーン用に調整したワイドスクリーン・バージョンが収録。また、Disc2に、シネラマ劇場の湾曲したスクリーンを再現したスペシャル・スマイルボックス方式の映像を収録。アスペクト比:シネマスコープサイズスクイーズ(16×9LB/本編サイズ)、ビスタサイズスクイーズ(16×9FF/特別映像サイズ)音声:5.1chサラウンド-英語(5.1/5.1DolbyTrueHD)【ストーリー】ヘンリー・フォンダ、グレゴリー・ペック、デビー・レイノルズ、ジェームズ・スチュワート、そしてジョン・ウェイン。開拓者の一家三代にわたる物語を、豪華絢爛なキャストで綴るハリウッド超大作。スリル満点の激流下り、地響きを立てて駆け抜けるバッファローの群れ、さらに暴走列車での手に汗握る銃撃戦など、見所が満載。アカデミー賞三部門に輝いた大パノラマ作品が、最新の技術によりオリジナル版のスクリーンの繋ぎ目を除去した、まばゆいばかりの映像と、迫力のドルビー5.1オーディオで蘇る。【映像特典】大型/広角度映像“シネラマ”(約96分)