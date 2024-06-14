M3762●江戸明治和本等＞〈余師〉三字経童子訓 三字経抄 書袋付 単色刷往来物

●江戸明治和本●〈余師〉三字経童子訓［三字経和訓図解・三字経抄］（書袋付・単色刷）【判型】半紙本1冊。縦222粍。【作者】額田正三郎（双額堂・一止人）注。内瀕逸人序。井上春曙斎画。池田東籬校。【年代等】天保12年1月刊記。天保12年8月序・刊。［京都］額田正三郎（双額堂）板。【備考】分類「往来物」。『〈余師〉三字経童子訓』は、『三字経』の絵入り注釈書。いわゆる「経典余師」スタイルで、『三字経』本文を2～11句の全80段に分けて楷書・大字・6行大・付訓で記して割注を施し、さらに頭書に総振り仮名付きの書き下し文を載せたもの。典拠を逐一示すことは控え、平易かつ簡潔な注釈を心懸ける。また、本文中に「五行七情の大意」「西狩得麟而孔子作春秋」など数葉の挿絵（記事）を挟むほか、巻頭に「伯厚先生教授幼童」図や「天地人三才之図」などを載せる。なお、初印本は巻頭口絵を色刷りにする。★原装・題簽付・口絵単色刷・美本。【参考価格（初出品時の相場です）：日本の古本屋で、口絵色刷り本が、6,050円】。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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和本江戸期木版本「三字経」全1冊/古書古文書/木版摺り | 北さん堂雑記



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