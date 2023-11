トップをねらえ2! 画コンテ集 ガイナックス アニメーション原画集シリーズ

トップをねらえ2! 画コンテ集 ガイナックス アニメーション原画集 ...



2冊購入したのですが、片方を販売します。自宅保管なのでやや劣化はありますが書き込みや折り目などはないです。※写真参照デリケートな方はご遠慮ください。(タバコ喫煙なし、ペットなし)■商品説明仕様:A5版 全888ページ監督:鶴巻和哉、脚本:榎戸洋司、キャラクターデザイン:貞本義行などなど、業界屈指のクリエーター陣によって制作されたガイナックス最新作オリジナルアニメ「トップをねらえ2!」。前作「トップをねらえ!」の単なる続編にとどまらず、シナリオ・作画・音楽など、全てにおいて最高のクオリティを誇る作品として、熱い注目を浴びています。好評発売中の「トップをねらえ2!アニメーション原画集 上巻」に続き、待望の画コンテ集がついに登場! アニメを見てから読んで驚き、またアニメを見て感心する、目からウロコな発見がいっぱい! コンテ担当は以下のとおり。強力かつ多彩なメンバーが顔をそろえています! ・コンテ担当:樋口真嗣、幾原邦彦、平松禎史、庵野秀明、摩砂雪、すしお、鶴巻和哉アニメーション制作の1過程として、設計図になる「画コンテ」を通じ、アニメにもっと深く触れて下さい。OVA全6話だけでなく、「合体劇場版」用新作カットの画コンテも収録。また、鶴巻和哉監督インタビューとスタッフコメントも掲載しました。本書でしか読むことが出来ない貴重な証言が満載!迫力あふれる戦闘シーンや、感動のバスターマシン7号登場シーン、そして涙なくては語れないラストシーンまで、どのような気持ちを込めて構成されていったのか、その設計図ともいえる「画コンテ」でお確かめください。