【限定品】ニンテンドーDS ミュウエディション

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2005年ポケモンセンターにて限定予約販売された商品になります。大切に暗所で保管していたので個人的には本体、箱共に傷はほとんどなく美品だと思います。液晶に関してはプレイ中気にならないとは思いますが、汚れや小キズはあります。中古品のため使用に伴う傷や汚れ剥げ細かな打痕、経年劣化による金属パーツのクスミや酸化等があるとおもいますので神経質な方・ご理解のない方のご購入はお控えください。セット内容…写真の品が全てになります。・外箱・内箱・本体(液晶…汚れ、小キズあり)・タッチペン(２本中１本は未使用)・ストラップ（未使用）・ACアダプター（充電可能）・説明書類(取説上部、青い紙等に折れクセあります。)充電及び動作確認済です。高額商品になりますので、商品に関して十分ご理解納得の上で購入宜しくお願いいたします。