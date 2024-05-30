nintendo switch　スプラトゥーンセット

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商品詳細
ニンテンドースイッチの中古品とスプラトゥーン3とプロコンサンブレイクとSwitch持ち運びカバーの4点セットになります2年ほど前に購入しました。動作確認済み・初期化済みです。※付属品は全てついております。購入当日から画面保護フィルムを貼って使用しています。画面保護フィルムは貼ったまま出品します。全体的に美品かと思われますが、画像で確認お願いします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプスプラトゥーン3switch純正プロコン モンスターハンターサンブレイクバージョンSwitchカバー#任天堂#NintendoNintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendoスイッチ 本体switch本体splatoon3
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