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- 【布袋寅泰】 ギタリズムマグ 2021 2個セット (新品/未使用品)
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商品詳細
布袋寅泰GUITARHYTHMMUG2021【BLACK】GUITARHYTHMMUG2021【RED】新品/未使用品 2個セット#TT雑貨関連その他出品説明不要の布袋寅泰レア·オリジナルマグカップを2個セットで。G柄はお見かけしましが、こちらのギタリズムロゴヴァージョンは希少でございます。特に内側に「Hey!Cocoon!Canyouseethebeam?」の歌詞の一部が施されているのがお洒落。●検品には細心の注意をはらっておりますが、どうしても微小な見落としはある場合がございます。●自信を持っておすすめできる商品に間違いはございませんが、ユーズド商品、または、ビンテージ商品のご理解をいただきました上で、おそれいりますがご契約成立後のご返品はお受けかねます。#布袋寅泰#マグカップ#ギタリズムミュージシャン種別...ソログッズ種類...その他
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