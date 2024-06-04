限定35部！串田孫一書影目録！2冊CD揃！畦地梅太郎検辻まこと深田久弥好きに！

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こちらの出品は・・・・ 限定35部！串田孫一書影目録！2冊CD揃！上田茂春編 です。 状態は経年による軽いヤケやわずかな汚れ、スレなどの小さな傷、等ありますが、比較的きれいで鑑賞や読書にはそれほど問題ありません。検山書書影アラカルト小島烏水アルピニストの手記畦地梅太郎検辻まこと深田久弥