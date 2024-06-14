bts ツアーTシャツ　LYS SYS ツアーグッズ　未着用

btsバンタン防弾少年団ツアーグッズ2019loveyourselfspeakyourselfエコパスタジアム にて購入未着用試着もしていません(ただし開封済み)タグ付きサイズ:1(Mサイズ)即購入可新品、暗いところで保管してましたが自宅かつ素人保管のため折り畳み皺繊維の付着はございます。発送の際は、コンパクトに畳みpp袋にいれた上で発送します。気になる方の購入はご遠慮ください。



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