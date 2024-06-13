少年ジャンプ　２０２３年　約３６冊セット　雑誌　本

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大体３６冊くらいのセットです 写真に写ってるのが全てですのでご確認ください 後で２７だけ入れ忘れてましたので追加しました 最後の写真をご確認ください 表紙の破れが１冊背表紙がないものが１冊くらいありました その他折れなどもあります 中古雑誌という事をご理解いただける方の購入をお願いします 付録や懸賞葉書の有無はわかりませんのでない物とお考え下さい