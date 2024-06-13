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少年ジャンプ　２０２３年　約３６冊セット　雑誌　本
商品番号 R44332912526
商品名

少年ジャンプ　２０２３年　約３６冊セット　雑誌　本
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大体３６冊くらいのセットです　写真に写ってるのが全てですのでご確認ください　後で２７だけ入れ忘れてましたので追加しました　最後の写真をご確認ください　表紙の破れが１冊背表紙がないものが１冊くらいありました　その他折れなどもあります　中古雑誌という事をご理解いただける方の購入をお願いします　付録や懸賞葉書の有無はわかりませんのでない物とお考え下さい
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