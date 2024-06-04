ご覧頂きありがとうございます。約90年前の書籍です。神田の老舗古書店で購入したものです。中古品であることをご理解のうえご購入下さい。見開きに前の名前らしきものを万年筆で消したあとがあります。本文には書き込みはありません。(状態は写真でご確認下さい)【著者】川端康成【発行】昭和9年10月19日 初版 函つき【装幀】芹沢銈介「芹沢銈介装幀コレクション」※自宅保管のため、神経質な方のご購入はお控え下さい。



川端康成集第一巻 初版 芹沢銈介装幀-eastgate.mk



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