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ラジコンヘリ プロポ 新品未使用
商品番号 C36664784592
商品名

ラジコンヘリ プロポ 新品未使用
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フタバヘリ用プロポFF７、新品未使用、周波数４０メガ、平成２年製、サーボS９２０１仕様、ニッカドは付属しません、価格相談可
http://narcologia.ru/goods/recuperation222921.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild94052.html
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