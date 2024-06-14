ラジコンヘリ プロポ 新品未使用

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商品詳細
フタバヘリ用プロポFF７、新品未使用、周波数４０メガ、平成２年製、サーボS９２０１仕様、ニッカドは付属しません、価格相談可
http://narcologia.ru/goods/recuperation222921.html
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