TDKコア　オペラDVD全63巻　キャビネット付

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商品詳細
TDKコアDVDオペラCOLLECTION63巻まとめ売り(キャビネット付)約35万円相当キャビネットが不要な方はお知らせください。未開封DVDは中身を確認出来ておりませんが、確認出来る範囲ではDVD自体に深い傷などはありません。全編再生確認はしておりません。古い商品であることをご理解頂き、ノークレームノーリターンでご購入をご検討願います。バラ売り対応もしますので、ご相談下さい。1枚組 1000円/枚 プラス送料2枚組 1500円/枚 プラス送料
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