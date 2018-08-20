イタリア ヴェローナ野外音楽祭 第100回記念限定ポスター オペラ アイーダ

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Aida Aida – DVD Determined Face Opera Masterpiece, Watching, Series 1 (DVD2 Case With) Verdi Composer Aida Aida – DVD Determined Face Opera Masterpiece, Watching, Series 1 (DVD2 Case With) Verdi Composer

イタリアアレーナ•ディ•ヴェローナ野外劇場にて、今年の9月に購入したものです。会場限定のポスターです。デザインはアイーダがモチーフとなっています。一度も開封していません。開封していないので厳密なサイズは分かりませんが、横の長さが33cmで、縮尺から考えると縦48cm横33cmくらいかと思います。←正確ではありませんのでご理解ください。第100回記念ポスターArenadiVeronaOperaFestival100°永久保存版以下関連野外オペラクラシックアイーダ椿姫トスカ蝶々夫人カルメンセルビアの理髪師リゴレットナブッコテアトロ・アラ・スカラアンナネトレプコトランペットトロンボーンヴァイオリンチェロフルート弦楽器管楽器打楽器楽譜スコア形式···ポスター種類···その他アクセサリー・パーツ···その他種類···バイオリン