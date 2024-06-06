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森で発見！！海で発見！！たまごっち　関連本2冊セット
商品番号 P68076086744
商品名

森で発見！！海で発見！！たまごっち　関連本2冊セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売り不可。育児ブックと大百科の2冊セットです。どちらも記入なし、付属のシール未使用、目立つ汚れや傷なし。20年以上前のものとしては美品だと思います。
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