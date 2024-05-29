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ホロライブ　獅白ぼたん　2021年誕生日記念グッズ　コンテナBOX 5期性
商品番号 P57602197353
商品名

ホロライブ　獅白ぼたん　2021年誕生日記念グッズ　コンテナBOX 5期性
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 6,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブ　5期性獅白ぼたん　2021年誕生日記念グッズにります。直筆サインのポストカードはつきません。グッズのみです。•B2タペストリー•SSRB遊園地入園チケットセット•SSRB遊園地入園コンテナBOX以上3点になります。コンテナは3枚目の画像のダンボールの中で新品未開封です。その他の商品も未開封品になります。#hololive01こちらのハッシュタグでホロライブのグッズを出品しております。
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