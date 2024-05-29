ホロライブ 獅白ぼたん 2021年誕生日記念グッズ コンテナBOX 5期性 ...

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商品詳細
ホロライブ 5期性獅白ぼたん 2021年誕生日記念グッズにります。直筆サインのポストカードはつきません。グッズのみです。•B2タペストリー•SSRB遊園地入園チケットセット•SSRB遊園地入園コンテナBOX以上3点になります。コンテナは3枚目の画像のダンボールの中で新品未開封です。その他の商品も未開封品になります。#hololive01こちらのハッシュタグでホロライブのグッズを出品しております。
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