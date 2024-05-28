

東大寺 八角灯籠 音声観音菩薩(東北面) 石膏像 東大寺 八角灯籠 音声観音菩薩(東北面) 石膏像



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推定752年 奈良時代国宝八角灯籠は、創建当時の姿のまま今に至るまで1200年以上同じ場所に立ち続けて来た。その国宝八角灯籠の4面の彫刻音声観音菩薩の中の北東面にあるのが、この『音声菩薩』です。●残念ながら大きく破損してしまっておりますが、専門家によりますと石膏製ということで、比較的容易に修復が可能とのこと。●私には断定は出来ませんが、国宝現物から製作されたものと考えております。私の父が若い頃、国宝八角灯籠の音声菩薩の石膏型取りの助手をしておりましたので。●現状でのお渡しとなりますので、ご理解頂ける方 よろしくお願い致します。唯一無二の大変貴重なものですので、その価値をご理解頂ける方にお譲り致したいと考えております。よろしくお願い致します。像サイズH920mm×W513mm×D50mm#国宝 #東大寺 #八角灯籠 #仏像 #観音 #音声菩薩 #観音像 #菩薩像 #菩薩 #彫刻 #彫像 #石膏像 #アンティーク #骨董 #骨董品 #奈良時代#東大寺ミュージアム