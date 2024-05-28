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- Sameさん同梱 中国明時代古染付中皿木箱付 直径17.7㎝ 東Y5-0915②
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商品詳細
窯傷があり、縁に直しがあります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perpetual252346.html
http://narcologia.ru/goods/response929842.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric609045.html
中国明時代 極上 古染付 魚図 猪口 東さ5-0415☆ | labiela.com
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