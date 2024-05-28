Sameさん同梱　中国明時代古染付中皿木箱付　直径17.7㎝　東Y5-0915②



中国明時代 極上 古染付 魚図 猪口 東さ5-0415☆ | labiela.com



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染付龍濤文提重〈木米／〉 文化遺産オンライン



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窯傷があり、縁に直しがあります。=土日祝日 発送不可 トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、 ご連絡お願い致します。__________________絨毯は、畳めるものは畳んで発送致します。___________________発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。