藤原定 詩集「距離」

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詩誌） 歴程 昭和18年12月（第25号）―彫刻その他（1）（高村光太郎 ... 詩誌） 歴程 昭和18年12月（第25号）―彫刻その他（1）（高村光太郎 ...

初版。1954年、書肆ユリイカ刊。装幀：串田孫一。カット：著者。本体にセロハンカバー。本体（小口汚れ、見返しシミなどありますが、70年前の古詩集にしては保存状態は比較的良好と思います）