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ゲームボーイアドバンスSP ブラック　ポケモンカードGB付き
商品番号 Q67802332181
商品名

ゲームボーイアドバンスSP ブラック　ポケモンカードGB付き
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです。画面発色良好です。液晶にキズはほとんどありません。電池の駆動時間は計測していません。画像の物が全てです。
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