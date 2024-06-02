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SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦
商品番号 B52372450271
商品名

SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦
ブランド名 シェクター
特別価格 税込 13,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロックバンドTheMissionのギタリスト、ウェイン・ハッセイのシグネイチャーモデルです。ボディとネックにメイプルを採用。ピックアップはSchecterDiamondTubebuckerを搭載し、Push/Pullスイッチにより音色切り替えも可能。セミホロウボディにより軽量化され音抜けが良くなっています。新品購入価格135,800円見た目をGRETSCHのホワイトファルコン風にするため、ピックアップセレクターとエスカッションをゴールドパーツに交換しています。元のパーツはございません。最適なソフトケースを持っていないため、エアーキャップを詰めた段ボールに入れて発送予定です。もちろん複弦を外せば6弦ギターとして使えます。■12弦エレキギター■WayneHusseyCorsair-12■カラー：アイボリー■ボディ：メイプル■ネック：メイプル3ピース■指板：エボニー、22F■ナット幅：1.771”(45mm)■スケール：24.75”(628mm)■ピックアップ：ネック/SchecterDiamondTubebuckerブリッジ/DiamondAdjustable-12■コントロール：ボリューム×2、トーン（プッシュ/プル）×2、3WAYスイッチ■ブリッジ：DiamondAdjustable-12タイプ···セミアコースティックギターボディタイプ···セミアコースティック
http://narcologia.ru/goods/hesitantly218584.html
http://narcologia.ru/goods/assessor647403.html
http://narcologia.ru/goods/unusable484274.html
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