

WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦ギター



WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦ギター



SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦-



WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦ギター



SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦-



SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦-



WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦ギター



SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦-



SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦-



埼玉激安 SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦 おもちゃ ...



埼玉激安 SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦 おもちゃ ...



SCHECTER WAYNE HUSSEY CORSAIR-12 IVY 12弦-



Schecter DIAMOND SERIES Wayne Hussey Corsair-12 Ivory finish 12-String Electric Guitar



KILLER (ジャンク) 流行のアイテム hosokawasaketen.com-メルカリ ...



Wayne Hussey Corsair-12

ロックバンドTheMissionのギタリスト、ウェイン・ハッセイのシグネイチャーモデルです。ボディとネックにメイプルを採用。ピックアップはSchecterDiamondTubebuckerを搭載し、Push/Pullスイッチにより音色切り替えも可能。セミホロウボディにより軽量化され音抜けが良くなっています。新品購入価格135,800円見た目をGRETSCHのホワイトファルコン風にするため、ピックアップセレクターとエスカッションをゴールドパーツに交換しています。元のパーツはございません。最適なソフトケースを持っていないため、エアーキャップを詰めた段ボールに入れて発送予定です。もちろん複弦を外せば6弦ギターとして使えます。■12弦エレキギター■WayneHusseyCorsair-12■カラー：アイボリー■ボディ：メイプル■ネック：メイプル3ピース■指板：エボニー、22F■ナット幅：1.771”(45mm)■スケール：24.75”(628mm)■ピックアップ：ネック/SchecterDiamondTubebuckerブリッジ/DiamondAdjustable-12■コントロール：ボリューム×2、トーン（プッシュ/プル）×2、3WAYスイッチ■ブリッジ：DiamondAdjustable-12タイプ···セミアコースティックギターボディタイプ···セミアコースティック