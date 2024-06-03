動作確認済 任天堂 レトロゲーム機 本体 NINTENDO 64 おまけ付き

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商品詳細
ニンテンドウ64です。実家にあった物ですが、年代の割にとても綺麗な状態で残っていました。状態は写真からご確認下さい。追加して欲しい写真がありましたら、ご気軽にコメントをお願い致します。おまけとして、どうぶつの森とマリオストーリー、マリオ64をお付けします。レトロゲームファミコンスマッシュブラザーズゲームキューブps164DD
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