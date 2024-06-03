

古事類苑 51冊のうち④ (①～④同時購入願います)- 古事類苑 51冊のうち④ (①～④同時購入願います)-



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平成7年5月から11年7月にかけ、吉川弘文館から発行された普及版『古事類苑』51冊です。基礎資料を読み込むには、やはり印刷したものが一番。最も新しい版を、お得に架蔵できます。※4組に分けて出品しますので、必ずセットでご購入ください。【写真の説明】（2枚目以下は、4分割した4の①から4の④まで、みな同じ内容です）1枚目4組のうちの、4組目(13冊)です。2枚目「神祇部1」の天です。早い段階で発行されたものですので、他の本はこれより良い状態です。3枚目版面は、どれもきれいで、書き込み等はありません。見本として、「方技部」の暦道関係資料中の図版です。4枚目他の本と違う場所で保管されていたため最も汚れが見られる、「神祇部」4冊の箱の写真です。5枚目「官位部3」の箱の一部に、剥げがあります。6枚目・7枚目「器用部1」「植物部1」の箱の一部に、ヘコミがあります。8枚目・9枚目一番最初に発行された「天部・歳時部」と、一番最後に発行された、「植物部Ⅱ・金石部」の奥付です（この2冊には、箱に帯がついています）。10枚目前51冊の内容が印刷された帯の、部分拡大写真です。【備考】・合計4箱で発送します。重量や厚みの都合から、①～④の間で本の組み合わせを若干変えますこと、ご了承ください。・梱包にはクッション材のほかに、新聞紙を用います。